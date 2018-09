McGregor meteen in opspraak in VS

De passagiers van het toestel moesten even later hun telefoon uitzetten terwijl alle bagage doorzocht werd. Uiteindelijk werden twee reisgenoten van McGregor op het eerste vliegtuig terug naar Dublin gezet. De politie wil nog niet zeggen wat het duo misdaan heeft.

McGregor is in de Verenigde Staten om zijn gevecht tegen zijn grote vijand Khabib Nurmagomedov aan te kondigen. Beide vechters ontmoeten elkaar op 6 oktober in Las Vegas. McGregor geeft in de nacht van donderdag op vrijdag een persconferentie. De Ier gooide eerder dit jaar al een steekkar richting een bus waarin Nurmagomedov zich liet vervoeren. De Rus zou een vriend van McGregor hebben beledigd. De Ier moest zich voor de rechtbank verantwoorden en kocht een gevangenisstraf met 40.000 euro af.

MMA is een vechtsport waar zowel staand als op de grond mag worden gevochten. McGregor raakte na 2016 zijn wereldtitel kwijt omdat hij te lang niet in actie was gekomen. Hij maakte vorig jaar nog wel een uitstapje naar de boksring voor een titanengevecht met Floyd Mayweather, dat hij verloor op technisch knock-out. Volgens Amerikaanse media was McGregor erg van streek toen twee van zijn reisgenoten Amerika niet in mochten.