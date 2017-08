McGregor qua gewicht in het voordeel in 'Money Fight'

Het wegen van de twee rivalen in de T-Mobile Arena in Las Vegas trok 7000 fans. Die zagen hoe de twee wederom met elkaar verbaal in gevecht gingen. ,,Dat is de slechtste vorm waar ik hem ooit in heb gezien'', zei McGregor (28). De veertigjarige Mayweather liet zich niet van de wijs brengen door de nieuweling in de bokswereld: ,,Gewicht wint geen gevechten, vechten wint gevechten''.



In dezelfde arena vindt het boksduel plaats dat de 'Money Fight' is gaan heten.