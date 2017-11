McGregor wil scheidsrechter te lijf gaan na zege ploegmaat

Grol wint bij rentree op judomat eerste partij als zwaargewicht

13:07 Henk Grol is succesvol teruggekeerd in de judo-wereld. De 32-jarige Veendammer stond in Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen voor het laatst op de mat, tot vandaag. Op de WK open klasse won hij in de 1ste ronde van de Libanees Nacif Elias.