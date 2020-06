McIlroy meldt zich in top van klassement in Texas

Reportage Beach versus zaal: volleybal­sters hebben competitie enorm gemist

12 juni Wat was bedacht als een gezellige afsluiter van twee weken trainen in het zand, mondde vanmiddag uit in een bloedfanatiek toernooi tussen de nationale beach- en zaalvolleybalsters. In Den Haag galmden eindelijk weer krachttermen over de velden. ,,Hou jij je erbuiten, joh.”