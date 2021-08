Medaillespiegel Paralympische Spelen: negen plakken voor Nederland, vijf keer goud

Vurige crash legt MotoGP van Stiermar­ken kort na start stil

8 augustus De Grote Prijs van Stiermarken in de MotoGP is kort na de start even stilgelegd na een zwaar ongeval. De Spanjaard Dani Pedrosa en de Italiaan Lorenzo Savadori waren daarbij betrokken. Pedrosa liep zelf weg van de plaats van het incident, Savadori werd per brancard afgevoerd maar werd later alweer in het paddock gesignaleerd. Jorge Martin schreef de GP uiteindelijk op zijn naam.