Meer hulp voor sporters bij zoektocht naar werk

Vroeg ver­jaar­dags­ca­deau voor Herlings in Assen

10 september Kersvers wereldkampioen MXGP Antonio Cairoli had zijn moment of fame gehad in de eerste manche. Jeffrey Herlings duldde in de tweede omloop van de GP in Assen niemand in zijn nabijheid. Alle schijnwerpers waren gericht op de zandman uit Oploo, die dinsdag zijn 23ste verjaardag viert. De motorcrosser trakteerde zichzelf op zijn vijfde Grand Prix-zege van het jaar in de koningsklasse.