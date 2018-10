Meerkamper Sintnicolaas onder het mes

Sintnicolaas moest begin augustus bij de EK atletiek in Berlijn de strijd na het vierde onderdeel (hoogspringen) staken. Hij had te veel last van zijn rechterenkel. ,,Het is de enkel die in 2009 voor het eerst opspeelde bij de WK. Ook toen kon ik de tienkamp niet afmaken. Het is sindsdien een zwakke plek; ik laat er altijd een pijnstillende injectie inzetten'', zei hij in Duitsland.