Meerkamptitels indoor in Apeldoorn voor Braun en Oosterwegel

NK Meerkamp Emma Oosterwe­gel voor derde jaar op rij Nederlands kampioen Meer­kamp

17:19 De Diepenveense Emma Oosterwegel is vandaag voor het derde jaar op rij Nederlands Kampioen geworden. In een zware wedstrijd was zij de overtuigende winnares op de vijfkamp. Tweede werd de Apeldoornse Melissa de Haan.