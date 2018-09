Meervoudig olympisch kampioen Michael Johnson getroffen door tia

Oranje wint laatste duel voor WK volleybal

19:08 De volleyballers van Oranje hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar het WK in Italië en Bulgarije (9 tot en met 30 september) in vijf sets gewonnen. In Ede werd Argentinië met 25-22, 21-25, 18-25, 25-19 en 15-8 verslagen.