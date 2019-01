Meervoudig olympisch kampioen Svindal (36) begint aan laatste kunstje

,,Het is grappig om dit nu te zeggen maar het is ook goed zo", zei tweevoudig olympisch kampioen Svindal tegen Noorse media.



Svindal was bij de Spelen van 2018 in Pyeongchang de snelste bij de afdaling. Acht jaar eerder pakte hij het olympisch goud op de Super-G in Vancouver. In totaal heeft Svindal twaalf olympische medailles in bezit.

De vijfvoudig wereldkampioen boekte 36 zeges in de wereldbeker. In Kitzbühel kwam Svindal in 2016 zwaar ten val. Sindsdien heeft hij last van een knie. ,,Ik ben blij dat ik nu de knoop heb doorgehakt en mij kan concentreren op de WK", aldus Svindal over de komende wereldtitelstrijd die van 5 tot 17 februari wordt gehouden.