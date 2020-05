Memorabele Kobe Bryant-attributen voor 185.000 euro geveild

Niet iedereen is blij met The Last Dance: ‘Liegen, liegen, liegen...’

20 mei Heel de (sport)wereld keek de laatste weken uit naar de maandag. Op die dag kwamen er namelijk telkens twee nieuwe afleveringen van The Last Dance uit, de documentaire over de grootste basketballer aller tijden: Michael Jordan. Volgens velen is het ook de beste sportdocumentaire ooit gemaakt, maar niet iedereen is er even blij mee.