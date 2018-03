Memphis Grizzlies weet niet meer wat winnen is

VIDEO Mentel grijpt tweede goud bij Paralympische Spelen

9:34 Snowboardster Bibian Mentel heeft bij de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang haar tweede olympische titel gegrepen. Nadat de 45-jarige sportvrouw uit Loosdrecht eerder haar olympische titel op de snowboardcross had geprolongeerd, was ze ook de snelste op de banked slalom.