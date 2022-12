Mental coach Marco Hoogerland: ‘Bij topsport wordt iets gevraagd wat niet kan, dus moet je grenzen over’

Podcast | Het Pa­cer-jaarover­zicht voor bij de oliebol

Met de kerstdagen en jaarwisseling voor de deur schuiven Eric en Pim nog een laatste keer achter de microfoons. Althans, voor dit jaar dan. Ze graven in hun herinneringen en nemen het loopjaar 2022 door. Van de mooiste lopen in verre oorden, met de voetjes in het zand van Oman of op de loopband in Peking, tot de beste wedstrijden.

21 december