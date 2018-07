Meppelink en Keizer openen EK met eenvoudige overwinning

Keizer/Meppelink is dit EK in eigen land als vijftiende geplaatst. De Slowaakse opponenten waren als achttiende geplaatst. Het Nederlandse duo kon het beste opschieten met de laagstaande zon en het stevige windje en hadden eigenlijk geen kind aan de Slowaakse vrouwen. Na 37 minuten sleepten de Nederlandse vrouwen de overwinning in de wacht.

Nieuw duo

Keizer en Meppelink vormen dit jaar voor het eerst een duo. Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel de Europese titel. In 2013 zette ze een punt achter haar topsportcarrière. Nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo vormde met Meppelink, besloot ze in het najaar haar rentree te maken. In Rotterdam lieten ze zien dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken. ,,We zijn blij dat de eerste wedstrijd erop zit en dat we rustig zijn gebleven. We bekijken het per wedstrijd'', zei Meppelink tegen de NOS.