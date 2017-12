'Meulens loopt droombaan bij Yankees mis'

Van Dam zakt verder weg in Florida

1 december Anne van Dam heeft zich bij het kwalificatietoernooi voor de Amerikaanse vrouwentour LPGA in Florida niet kunnen herstellen van haar dramatische tweede ronde op donderdag (81 slagen). De Arnhemse prof bleef een dag later in Daytona Beach opnieuw boven het baangemiddelde: 75 (+3). Daarmee zakte ze in het voorlopige klassement buiten de top honderd.