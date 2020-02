Meyer grijpt naast bronzen plak bij Grand Slam in Düsseldorf

NK INDOOR Marije van Hunenstijn heeft vrede met vierde plek op de sprint in haar eigen woonplaats Apeldoorn

18:13 Marije van Hunenstijn (24) kan geen paar meter lopen in de publieksruimtes van het Omnisportcentrum of ze wordt al aangesproken. Even een gelukswens, een hand of een blik van verstandhouding en herkenning. Dit is haar Apeldoorn, de plaats waar ze zich zo graag laat zien als atlete.