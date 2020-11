Meyer ondervindt op EK judo naweeën van coronavirus

Wereldkampioen Van ‘t End (-90 kg) miste door een nederlaag op ippon tegen de Georgiër Beka Gviniasjvili een plaats in de halve finales. Daarvoor had hij na een bye in de eerste ronde de Tsjech Jiri Petr verslagen. De omweg naar het brons werd meteen afgesloten door de Turk Mihael Zgank, die in de eerste ronde van de herkansingen Van ‘t End met drie straffen uit het toernooi stootte.

Meyer direct onderuit: ‘Had bijna geen zicht op rechts’

Roy Meyer vloog er in Praag bij zijn eerste optreden meteen uit. De zwaargewicht uit Breda sprak bij de NOS over lichamelijke klachten. ,,Ik merkte al voor de wedstrijd dat ik lichtvlekken voor mijn ogen kreeg. Ik had bijna geen zicht op rechts en moest op gevoel vastpakken”, vertelde Meyer, die aangaf in augustus Covid-19 te hebben gehad.



,,Ik dacht dat ik goed hersteld was, maar de laatste weken heb ik vaak hoofdpijn en krijg ik vlekken voor mijn ogen als ik naar lichten kijk. Ik wilde het ontkennen voor mezelf, maar als je hier je lichaam in spanning zet, komt het wel terug.”



Meyer verloor, na een bye in de eerste ronde, bij zijn eerste optreden van de Georgiër Levani Matiasjvili. Het was een nederlaag die slecht uitkomt voor de judoka, die in een felle strijd is gewikkeld met Henk Grol om het ene ticket in de klasse boven de 100 kilogram voor de Olympische Spelen.



Meyer wilde vooral niet met ‘smoesjes’ aankomen. ,,Het is lastig omdat je niet weet hoe het op een wedstrijddag uitpakt. We moeten er naar kijken. Ik weet niet hoe lang dit duurt, maar ik hoop dat het snel voorbij is.”