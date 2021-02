Miami Heat richt zich op met vierde zege op rij dankzij fenomenale Butler

Voor de 31-jarige Butler was het de tiende triple-double uit zijn carrière en zijn zesde voor Miami. Hij passeerde daardoor Dwyane Wade en moet alleen nog LeBron James voor zich dulden. Miami Heat, vorig jaar finalist, werd vroeg in het seizoen hard getroffen door coronabesmettingen en blessuregevallen. De ploeg moet zich nog flink inspannen om de play-offs te halen.

,,Er zijn geen excuses, van ons wordt verwacht dat we wedstrijden winnen", zei Butler. ,,Er is een tijd geweest dat we dat niet deden, maar nu we weer jongens terug krijgen, krijgt iedereen ook meer vertrouwen en raakt iedereen beter in vorm. Hopelijk kunnen we blijven winnen."