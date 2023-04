Miami weer op voorsprong tegen gehavende Bucks in play-offs NBA

De Bucks moesten het ook in het derde play-offduel van de Eastern Conference stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo. De Griekse basketballer viel vorige week zondag in het eerste duel uit met een rugblessure en is daarvan nog altijd niet hersteld.

Miami bouwde de voorsprong verder uit in het tweede kwart en ging met 66-53 rusten. Even sloeg bij Miami de schrik om het hart toen diezelfde Butler in het derde kwart, en met 30 punten achter zijn naam, met een bilspierblessure naar de kant moest. Maar hoewel hij niet meer terugkeerde in het veld, behield Miami de controle over de wedstrijd en bouwde de voorsprong zelfs nog iets verder uit.