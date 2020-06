Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan Amerikaanse activisten

Het geld, dat ook voor onderwijs zal worden gebruikt, zal de komende tien jaar via het Jordan-merk worden verdeeld. De aankondiging komt na de dood van George Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan, die tijdens zijn arrestatie in Minneapolis om het leven kwam door politiegeweld. Dat leidde tot protesten in de Verenigde Staten en op veel plekken in de rest van de wereld.

,,Black Lives Matter. Dit is geen controversiële verklaring. Totdat het diepgewortelde racisme dat de instellingen van ons land in de steek laat, volledig is uitgeroeid, zullen we ons blijven inzetten voor de bescherming en verbetering van de levens van zwarte mensen”, aldus Jordan, die eerder de brute dood van George Floyd stevig veroordeelde. ,,We moeten met onze eensgezinde stem druk uitoefenen op onze leiders om onze wetten te veranderen, anders moeten we onze stem gebruiken om systeemverandering te creëren. Ieder van ons moet deel uitmaken van de oplossing en we moeten samenwerken om gerechtigheid voor iedereen te verzekeren.”