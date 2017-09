Michael Korrel gaat op voor brons na verlies in halve finale

Michael Korrel naar halve finale WK judo

15:32 Michael Korrel heeft door zijn derde overwinning op de WK in Boedapest de halve finales bereikt in de klasse tot 100 kilogram. De judoka uit Vianen kreeg in de kwartfinales de Belg Toma Nikiforov met twee waza-ari's op de knieën. Korrel treft in de halve finale de Japanner Aaron Wolf.