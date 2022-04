Michael van der Mark doorstaat medische keuring: rentree in Assen na beenbreuk

,,Ik voel me klaar om terug te keren in mijn thuisrace in Assen. Het genezingsproces na de operatie is heel goed verlopen”, zei Van der Mark, die door de blessure drie testraces miste en ook de openingsronde van het WK Superbike twee weken geleden in Aragón. De Nederlander begint zodoende op het TT Circuit aan zijn achtste seizoen in de klasse van de 1000cc-motoren. Het wordt zijn tweede jaar voor het fabrieksteam van BMW.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik verwacht niet dat ik in Assen voorin zal rijden. Ik weet dat het een uitdaging wordt, want ik heb sinds eind vorig jaar niet meer op de BMW gereden. Ik heb ook alle tests in het voorjaar gemist, dus ik ken ook niet alle vernieuwingen die in de winter zijn doorgevoerd bij de motor. Het belangrijkste is dat ik weer in actie kom zonder me op resultaten te concentreren.”

Het WK Superbike begint vrijdag met de trainingen. Op zaterdag en zondag is er een race. De Spanjaard Alvaro Bautista (Ducati) is de leider na de eerste twee races in Aragón.