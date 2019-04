Michael van der Mark verwent Assen

Hockeyers boeken ruime overwin­ning op Spanje

13 april De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League een 4-0-overwinning geboekt op Spanje. Dat gebeurde in Rotterdam waar 5000 toeschouwers halverwege nog geen doelpunten hadden gezien. Het was de tweede zege in zes duels voor Oranje in de nieuwe landencompetitie.