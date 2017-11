Michel Butter na New York in Montferland

De nummer zes van de beroemde klassieker door de Amerikaanse metropool doet op 3 december mee in de Montferland Run, een wegwedstrijd over 15 kilometer met start en finish in 's-Heerenberg.



De organisatie pronkte al eerder met de deelname van de Ethiopische Almaz Ayana, de regerend olympisch- en wereldkampioene op de 10.000 meter. Bij de mannen is nu ook een grote naam vastgelegd met de Keniaan Daniel Wanjiru, in april dit jaar winnaar van de marathon van Londen.