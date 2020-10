Michiel Kramer en Francisco Elson over NBA Finals: ‘Kobe Bryant is de brug naar Michael Jordan’

VideoWinst op Miami Heat vannacht (03.00 uur Nederlandse tijd) en Los Angeles Lakers wint, in het jaar dat Kobe Bryant overleed, de NBA Finals. Liefhebbers Michiel Kramer (spits van ADO Den Haag) en ex-basketballer Francisco Elson (NBA-winnaar in 2007) gingen de confrontatie aan in een vooruitblik op de vijfde partij van de best-of-sevenserie.

Is het na vannacht voorbij voor Miami Heat?

Michiel Kramer (MK): ,,Ik denk het wel.”

Francisco Elson (FE): ,,Daar kan hij gelijk in hebben. Ik wil gewoon een mooie serie zien. Bij Miami Heat zijn een aantal spelers geblesseerd geraakt. Zij zitten niet meer in de flow waarin ze zaten. Michiel en ik hebben het er vaak over, hij vooral…”

Kramer onderbreekt. ,,Hoezo, hij vooral? Francisco zegt dat het ligt aan de blessures, maar ze spelen om de dag. Hij doet net of ze gelijk uit hun ritme zijn als ze één dag missen.”

FE: ,,Als ze geblesseerd zijn, zijn ze toch niet op volle kracht?”

MK: ,,Bam Adebayo was één wedstrijd geblesseerd en toen speelde hij weer…”

FE: ,,Volgens mij is hij nog steeds half geblesseerd, hoor. Dat is toch niet ineens verdwenen?”

MK: ,,Iedereen heeft pijntjes. Dan is toch niemand voor honderd procent fit?”

FE: ,,Dat begrijp ik ook wel, maar hij was geblesseerd in de Finals.”

MK: ,,Eén wedstrijd…”

FE: ,,Aan zijn schouder. Dan ben je toch niet genezen? Dat bedoel ik.”

MK: ,,Wat wil je nu zeggen dan?”

Het is zomaar een schets van een gesprek tussen Michiel Kramer en Francisco Elson, vanmiddag in Rotterdam op het kantoor van Elson. Soms lacherig, ginnegappend, dan weer bloedserieus en fel. De twee zijn hartstochtelijk liefhebber van het basketbal. Kramer ging vroeger aan de hand van zijn vader mee naar Rotterdam Basketbal, maar had naar eigen zeggen toch meer talent voor voetbal. Stadgenoot Elson is nog altijd de enige Nederlander die de NBA won, in 2007 met San Antonio Spurs.

Ze mogen elkaar graag, maar zijn het pertinent oneens over basketbal. Want wie is nu de grootste allertijden? Michael Jordan (Elson) of LeBron James (Kramer)? Over 's nachts wakker worden voor de NBA Finals (Kramer: ,,Je wil het toch live zien?”) of terugkijken 's morgens (Elson). En waar Kramer erop gokt dat de Lakers vanavond kampioen worden in de bubbel in Disney World in Orlando, hoopt Elson op een langere serie. ,,Het zou leuk zijn als het nog spannend wordt, tot nu toe is het een walk in the park.”

De tussenstand na vier wedstrijden is 3-1. De Lakers jagen op hun zeventiende NBA-titel, waarmee het recordaantal van Boston Celtics geëvenaard zou worden. Sterspeler LeBron James kan zijn vierde titel grijpen na eerder succes met de tegenstander van vannacht, Miami Heat, in 2012 en 2013. Met de Cleveland Cavaliers voegde hij daar in 2016 nog een kampioenschap aan toe.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kramer is een ‘superfan’ van ‘King James’. Elson ziet Michael Jordan nog altijd als de grootste allertijden. Als basketballer speelde hij tegen James. ,,Je zag dat zijn huidige succes eraan zat te komen, dat ‘ie niet te stoppen was. Het was in de eerste jaren ongelofelijk, als een trein kwam hij op je af. Niet normaal. Echt megasterk”, aldus Elson. Dan, lachend: ,,Vraag eens aan Michiel waarom hij LeBron zo goed vindt. Ik heb het nooit echt gehoord. Hij stuurt alleen maar clips.”



Kramer: ,,Hoezo niet? Hij is de meest complete speler van de NBA. Hoe hij het spel leest. Ik probeer het spelletje te begrijpen, dat kan jij beter dan ik. Maar je hoort en leest overal dat ‘ie alles al ziet voordat hij een actie ingaat. Dat hij drie, vier stappen verder denkt dan de tegenstanders. In jouw mening is hij niet de grootste allertijden, in die van mij wel. Volgens mij staat hij op gemiddeld tien assists in de play-offs; dat geeft ook aan dat hij zijn medespelers zoekt. Dat hij hoopt dat zij hun niveau halen waardoor ze misschien kampioen kunnen worden.”

Volledig scherm LeBron James © AP

Kobe Bryant

Met James willen de Lakers dat succes weer eens behalen. De laatste keer dat de ploeg uit Los Angeles de NBA-titel won, was in 2010. Met Kobe Bryant in de gelederen, de superster die in januari van dit jaar samen met zijn dochtertje Gianna om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Speciaal daarom spelen de Lakers vannacht in een door henzelf ontworpen ‘Black Mamba’-tenue, naar de bijnaam van Bryant. ,,Eén van de beste spelers ooit”, vindt Elson. ,,Hij is echt de brug naar Michael Jordan, als je die nooit hebt zien spelen. Het is echt mega wat hij voor de Lakers heeft betekend.”



Kramer: ,,Het zou zeker een sprookje zijn als de Lakers dit jaar de NBA winnen. De waardering voor hem werd heel groot toen Bryant overleed. Ik denk dat wij nuchtere Hollanders niet kunnen voorstellen hoe ver dat gaat. Terwijl ik juist de indruk had dat mensen hem arrogant vonden toen hij speelde. Nu komt alleen maar naar voren in hoeverre hij een winnaar was.”

Elson: ,,Dat is altijd achteraf. Ook met Johan Cruijff.”

Kramer: ,,Als je dood gaat, krijg je ineens de waardering die je tijdens je carrière hoort te krijgen en niet altijd krijgt. Het zou in elk geval wel heel speciaal zijn als Lakers dit jaar winnen.”

Volledig scherm Kobe Bryant en dochter Gianna. © AP

Volledig scherm Michiel Kramer en Francisco Elson © AD