Mijlpaal Bogaerts: duizendste honkslag

Van der Mark haalt na drie maanden weer het podium bij WK Superbike

7 september Motorcoureur Michael van der Mark heeft voor het eerst sinds zijn zege op het circuit van Jerez weer het podium gehaald in het WK Superbike. De 26-jarige Zuid-Hollander kwam op zijn Yamaha als derde over de finish in de eerste race op het circuit van Portimão. De zege in Portugal ging naar de Noord-Ier Jonathan Rea, die de leiding in het WK daarmee verstevigde. Rea kan zijn vijfde wereldtitel op rij amper meer ontgaan.