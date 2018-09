Mijlpaal Xander Bogaerts met Red Sox

De Red Sox stelden eerder deze week als eerste ploeg al een plek in de play-offs veilig. Ze dankten de zege op de Blue Jays aan een punt van Brock Holt in de vijfde inning, die profiteerde van een wilde worp van pitcher Aaron Sanchez. Bogaerts, de 25-jarige Arubaan die uitkomt voor Oranje, kwam in vier slagbeurten tot één honkslag.



,,Begrijp me goed, honderd is honderd, dat betekent dat we heel constant presteren'', zei manager Alex Cora. ,,Maar om eerlijk te zijn hebben we grotere doelen. Dit was weer een stapje op weg daar naartoe.''



De Red Sox willen hun sterke seizoen bekronen met het kampioenschap. De ploeg uit Boston won vijf jaar geleden de World Series, toen met Bogaerts als uitblinkende 'rookie'.