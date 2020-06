Miljoenenverlies, maar voortbestaan niet in gevaar

Een verlies van 3,5 miljoen euro en van 580 naar 105 duizend bezoekers in 2020. De cijfers zijn hard voor het TT Circuit in Assen. Toch overheerste optimisme, vanochtend op een persconferentie. ,,De continuïteit van de GP komt niet in gevaar.”

Door Rik Spekenbrink

Juist afgelopen winter werd het roemruchte circuit voor 3 miljoen euro vertimmerd. Er kwam een nieuwe asfaltlaag van 60 duizend vierkante meter, digitale vlaggen, kerbs en grindbakken werden verbeterd. Het circuit lag er, volgens de organisatie, ‘beter bij dan ooit’. Dus was de pijn voelbaar toen er eind april een streep ging door de jaarlijkse TT, uiteraard het belangrijkste evenement op het circuit in Drente. ,,We hadden het geld net geïnvesteerd en toen kwam de coronacrisis”, zei TT-voorzitter Arjan Bos bij een persconferentie op het circuit.

De optie om de Dutch GP nog te houden in 2020, zonder publiek, was voor ‘Assen’ zeker bespreekbaar. Bijvoorbeeld in september. Maar uiteindelijk gaf promotor Dorna er de voorkeur aan om de 90ste editie door te schuiven van 2021. En daar kon de organisatie vrede mee hebben. Ook al genereert de TT 6 tot 6,5 miljoen euro van de jaarlijkse circuitomzet van 14 miljoen. ,,We hebben de afgelopen jaren een goede buffer opgebouwd en zijn voorzichtig geweest”, zei penningmeester Arnold Hofmeijer. ,,We kunnen dit dragen.” Zelfs al ook in 2021 een TT zou worden gereden zonder, of met minder, publiek. ,,Maar dan zijn we wel aangewezen op externe financiers.”

Gemengde gevoelens

Voorzitter Bos had gemengde gevoelens. ,,Natuurlijk hebben we er de ‘p’ in. Het voelt wrang, we hadden een gezonde financiële basis opgebouwd, nu worden we vijf jaar terug in de tijd gegooid. Aan de andere kant zijn we er trots op dat dit dus kan. Onze enige opdracht is het waarborgen van de TT. Dat lukt.”

Waar het circuit in 2020 normaal gesproken 580 duizend bezoekers trekt, blijft dat door de pandemie steken op maximaal 105 duizend mensen. Die komen uit de breedtesport en door verhuurdagen. Zo wordt vandaag ook door honderden mensen geracet in Assen. Maar publieksevenementen zijn, uiteraard, voorlopig niet mogelijk. Wel staan voor later dit jaar de Gamma Racing Day en de DTM op het programma. In principe ook dan zonder publiek, al is dat nog niet helemaal zeker. Uiteindelijk zou er toch nog 160 dagen van activiteiten zijn op het circuit.

Behalve het begrote verlies voor dit jaar van 3,5 miljoen euro komt de klap van het wegvallen van de TT ook hard aan voor de stad Assen en de wijde omgeving. ,,De spin off van de TT is 100 miljoen euro. Het is voor velen een ramp”, zei algemeen directeur Peter Oosterbaan. ,,Hopelijk gaan veel mensen in Drente op vakantie deze zomer.”

Ondertussen is het TT Circuit ‘coronaproof’ gemaakt. ,,In de paddock zit iedere deelnemer op anderhalve afstand. We hebben 4 kilometer tape gebruikt.”