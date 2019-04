Milwaukee Bucks maakt vliegende start in play-offs NBA

10-jarige (!) Brits kampioen skateboar­den wil jongste olympiër ooit worden

14 april De 10-jarige Sky Brown heeft de Britse nationale titel veroverd in het skateboarden. Het jonge meisje, dat zich probeert te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, haalde 308 punten en was de beste bij de wedstrijd in Salford waar 140 professionele skateboardsters streden om het kampioenschap.