Mink van der Weerden nieuwe captain Oranje-Rood

Van der Horst heeft op eigen verzoek afstand gedaan van de aanvoerdersband. ,,Het afgelopen jaar is er behoorlijk wat gebeurd in mijn hockeyleven", doelt Van der Horst onder meer op het feit dat hij door bondscoach Max Caldas op een zijspoor is gezet. ,,Ik heb besloten om voor mezelf te kiezen. Ik wil nog drie jaar het maximale uit mezelf halen en daar ga ik me nu volledig op concentreren. Ik heb zowel bij Oranje als bij de club tien jaar in leidersgroepen gezeten en ik ben daar een beetje klaar mee. Ik heb geen behoefte meer om keihard die kar te trekken. Het aanvoerderschap vergt veel tijd en energie en ik wil die nu in mezelf steken."

Van der Horst noemt het een mooie ontwikkeling dat nu andere jongens als leider opstaan. ,,Dat is een natuurlijk proces en die ruimte wil ik ook aan anderen geven. Na zes jaar is het denk ik goed dat er een nieuwe aanvoerder komt. En met Mink hebben we een goeie gast in huis waar iedereen veel vertrouwen in heeft."



De gewezen captain vindt het 'een enorme eer' dat hij zes jaar aanvoerder is geweest van de Eindhovense hockeyclub. ,,Ik heb in deze periode bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Zelf zal ik gezien mijn ervaring zeker mijn toegevoegde waarde behouden voor de ploeg."