Minnesota Timberwolves weer te sterk voor Utah Jazz in NBA

Overzicht Grol moet in EK-finale buigen voor Rus, ook Steenhuis grijpt naast titel

18 april Henk Grol is er op de EK in Lissabon niet in geslaagd voor de vierde keer Europees kampioen te worden. De 36-jarige Grol stond voor het eerst in een EK-finale in de klasse boven 100 kilogram.