Minuut stilte op trainingsveld Real Madrid voor Bryant

IOC-voorzitter: Bryant was een ware olympiër

13:51 Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft in een reactie op diens overlijden Kobe Bryant een ware olympiër genoemd. ,,Hij heeft bovendien door zijn invloed in de sportwereld het leven van heel veel mensen in positieve zin weten te veranderen", zei de Duitser.