Minuut stilte voor openingsduel EK hockey tussen Oranje en Spanje

,,We zijn diep bedroefd over de aanslagen. Maar juist daarom spelen we de wedstrijden hier op het EK'', zegt Santiago Deo, voorzitter van de Spaanse hockeybond op hockey.nl. ,,Ik ga nu bij de Europese Hockeybond (EHF) vragen of we morgen met de mannen tegen het Nederlands elftal ook met een minuut stilte en met rouwbanden kunnen spelen. Ik ga ervan uit dat dit verzoek gehonoreerd wordt," vertelt Deo. ,,Ik vind het belangrijk om vanuit mijn persoonlijke opinie te benadrukken dat terroristen ons leven niet kunnen veranderen. Wij zullen samen zijn en dicht bij elkaar kruipen. En die wedstrijden spelen en verder gaan met ons leven. Dat is de enige manier om hiermee om te gaan en de oorlog tegen ze te winnen. Om door te gaan met ons leven. En de mensen die zijn overleden te eren."