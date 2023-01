Mo Farah loopt in april laatste marathon in Londen: ‘Wordt emotioneel’

Farah moest vorig jaar afzeggen voor de marathon van Londen vanwege een heupblessure. De laatste keer dat hij een marathon liep, was in 2019 in Londen. Hij eindigde toen als vijfde. In 2018 won hij de marathon van Chicago in een persoonlijk record van 2.05.11. ,,Meedoen in de marathon van Londen is belangrijk voor mij. Ik wil graag afscheid nemen van de fans. Het wordt een emotioneel gebeuren.”