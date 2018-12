Morrison ook komende twee jaar bondscoach volleybalsters

,,Ik ben extreem verheugd dat ik de reis met dit team naar de Olympische Spelen van 2020 mag vervolgen. We hebben een fantastische groep vrouwen die in staat is tot grote prestaties te komen. Het afgelopen WK was hiervan slechts het begin. Het is een grote eer dat ik dit team kan blijven leiden”, zegt Morrison in een reactie. Ook aanvoerster Maret Balkestein-Grothues is blij met de contractverlenging. ,,De afgelopen twee jaar hebben we onder zijn visie voor de medailles gespeeld op de grote eindtoernooien. Nu is ons vizier gericht op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, en dat gaan we als team onder Jamie’s leiding met veel vertrouwen tegemoet.”