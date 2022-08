Moto2-coureur Bo Bendsneyder pakt punt in Oostenrijk

LIVE ‘Super EK’ | Turner Loran de Munck pakt zilver op voltige in eerste EK-finale van zijn carrière

Op de laatste dag van het ‘Super EK’ in München kan het Nederlandse medailles gaan regenen. Vandaag komen er volop Nederlandse sporters in actie die een gooi gaan doen naar een gouden plak. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

15:14