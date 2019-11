MotoGP-kampioen Márquez vreest druk op broer

,,Ik heb me er niet mee bemoeid, hoewel het natuurlijk heel bijzonder is en ik ongelooflijk trots ben dat hij nu de plek inneemt naast mij in de box", zei de Spaanse motorcoureur over de unieke aanstelling. Niet eerder vormden twee broers een koppel in de koningsklasse van de motorsport.

Márquez, die dit jaar ongenaakbaar was met twaalf overwinningen, ziet ook op tegen de samenwerking met zijn broer. ,,Een stem in mij zegt dat hij beter in een ander team kan rijden. Want de druk zal immens zijn voor hem. Hij zal steeds vergeleken worden met zijn broer."



Teambaas Alberto Puig bevestigde dat Marc geen bemoeienis heeft gehad. ,,We hebben voor Alex gekozen omdat hij de wereldkampioen in de Moto2 is. We zien in hem een groot talent voor de toekomst en willen hem deze kans geven in de MotoGP. Dat ze broers zijn is bijzonder, maar het maakt mij niets uit. Voor mij zijn het twee coureurs die ieder hun eigen benadering en behandeling krijgen."