Motorbestuurder overlijdt na botsing met wielrenner bij Ironman-triatlon in Hamburg

Overprik­kel­de Lieke Klaver schakelt tandje terug: ‘Heel veel huilen, zonder dat ik verdrietig was’

Naast Sifan Hassan zijn Femke Bol en Lieke Klaver volgend weekend de blikvangers bij de FBK Games in Hengelo. Bol is hersteld van een lichte blessure, Klaver van een fase waarin ze overprikkeld was. ,,Soms moeten we gewoon rust nemen.”