Motorcoureur Pedrosa stopt na 18 jaar

De Spaanse motorcoureur Dani Pedrosa zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 32-jarige Pedrosa heeft er dan achttien jaar in het WK wegrace op zitten, waarvan dertien in de MotoGP.

,,Volgend jaar doe ik niet meer mee aan het WK, ik beëindig mijn carrière na dit seizoen in de MotoGP'', zei de Spanjaard donderdag op de Sachsenring, waar de Grote Prijs van Duitsland wordt verreden.

,,Ik heb hier lang over nagedacht en het was een moeilijke beslissing, want ik houd van deze sport'', aldus Pedrosa. ,,Hoewel ik een paar mooie aanbiedingen had om door te gaan, heb ik het gevoel dat ik niet meer met dezelfde intensiteit voor de sport leef als in het verleden. Ik heb nu andere prioriteiten in mijn leven.''

Vorige maand werd al bekend dat Pedrosa gaat vertrekken bij het fabrieksteam van Honda. De Catalaan rijdt al zijn hele carrière op de Japanse motoren. Pedrosa heeft drie wereldtitels behaald, maar geen enkele in de koningsklasse. In de MotoGP eindigde hij drie keer op de tweede plaats in het WK. Pedrosa werd in 2003 kampioen in de 125cc-klasse, de huidige Moto3, en in 2004 en 2005 was hij de beste in de 250cc (Moto2). Op zijn erelijst prijken 54 GP-zeges.