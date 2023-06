Motorcoureurs scheuren het liefst door totdat ze letterlijk neervallen: ‘Maar er is nu wel een grens’

Met video Joost Luiten geeft voorsprong weg en laat eerste titel in vijf jaar door zijn vingers glippen

Joost Luiten is er niet in geslaagd het BMW International Open op zijn naam te schrijven. De beste golfer van Nederland leverde in een teleurstellende slotronde twee slagen in en zag Thriston Lawrence uit Zuid-Afrika er met de titel vandoor gaan in München. Luiten wacht daardoor nog altijd op zijn eerste overwinning sinds 2018.