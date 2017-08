Motorcrosser Herlings valt met technische problemen uit in Zweden

Herlings reed op dat moment op de tweede plek, terwijl hij in de eerste manche ook al tweede was geworden.

Dat was een hard gelag voor de zichtbaar balende Herlings, die de vorige twee races om het wereldkampioenschap, in Zwitserland en België, op zijn naam had geschreven. Ook in het Zweedse Uddevalla was de 22-jarige Brabander bezig de achterstand op de leider in het WK-klassement, Antonio Cairoli, te verkleinen.