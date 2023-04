Motorrijder Bram van der Wouden (48) om het leven gekomen in Morocco Desert Challenge

Volgens de organisatie is Van der Wouden bezweken onder de hitte en was hij uitgeput. Andere deelnemers vonden hem liggend naast zijn motor. ,,Bram stopte vermoedelijk om uit te rusten. Het medische interventieteam was snel ter plaatse, maar kon niets meer doen”, schrijft de organisatie in een verklaring.

,,Opnieuw verliest de rallywereld een dierbare vriend. In 2022 realiseerde hij zijn droom door deel te nemen aan de Dakar Rally, maar die moest door een crash vroegtijdig stoppen. Deze Morocco Desert Challenge was onderdeel van zijn voorbereiding op de volgende Dakar Rally. Bram werd zeer gewaardeerd in de rallywereld en hij was altijd bereid om te helpen waar mogelijk. Hij laat veel vrienden achter in deze wereld en ver daarbuiten.”