Motorrijdersvereniging: ‘Dakar Rally is juist heel veilig’

,,Hobbyisten komen Dakar niet in", zegt Pieterse. ,,Alle deelnemers zijn topfit. Motorsport is een fantastisch mooie beleving, maar er hangt wel een bepaald risico aan vast." Straver kwam ruim een week geleden in de voorlaatste etappe, bij een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur, ten val. De 48-jarige Brabander brak niet alleen een van zijn bovenste nekwervels, hij had ook ongeveer 10 minuten geen hartslag. De schade aan zijn hersenen was te groot, zo bleek deze week nadat hij vanuit Saudi-Arabië was overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. Straver overleed daar in de nacht van donderdag op vrijdag, in het bijzijn van zijn geliefden.