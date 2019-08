Mountainbikesters naast podium op WK

De titel in Canada ging naar de Française Pauline Ferrand-Prévot. De 27-jarige Franse achterhaalde na vier ronden de Australische Rebecca McConnell en reed vervolgens bij haar weg. De Zwitserse Jolanda Neff pakte op 43 seconden het zilver, voor McConnell op 1.17 minuut. Terpstra kwam ruim een minuut later als vierde over de finish.

Voor Ferrand-Prévot is het de tweede keer dat ze de wereldtitel bij het mountainbiken grijpt. Eerder deed ze dat in 2015 in Andorra. In dat jaar werd ze ook wereldkampioene bij het veldrijden. Een jaar eerder had ze de wereldtitel op de weg veroverd.