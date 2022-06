‘Muitende spelers en fysieke bedreigingen’ in Nederlandse softbalselectie: ‘Beneden alle peil’

Ten Pas was al tien jaar lang bondscoach van het Nederlands softbalteam, maar beleefde recent de minst plezierige jaren uit zijn carrière. In de houdgreep van corona lag ook het softbal lange tijd stil. Toen de sportwereld langzaam weer opstartte, stond er direct een EK op het programma. „Zonder enige voorbereiding moesten we daarnaartoe”, begint Ten Pas. Nederland eindigde het toernooi als vijfde. „Dat was niet helemaal onze doelstelling.”