Na 36 jaar weer een Nederlandse winnaar in Wijk aan Zee: Van Foreest volgt Timman op

Tata Steel ChessHet schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft na 36 jaar weer een Nederlandse winnaar. Jorden van Foreest (21) uit Utrecht is de verrassende opvolger van Jan Timman, die in 1985 het vooraanstaande Tata Steel Chess won, toen het nog Hoogovenstoernooi heette.

De 83e editie van het toptoernooi met de welluidende bijnaam ‘Wimbledon van het schaken’ kreeg een spannende ontknoping in de vorm van een tiebreak. Die ging tussen Van Foreest en zijn landgenoot Anish Giri. Beide Nederlandse grootmeesters waren na dertien partijen op 8,5 punten uitgekomen en moesten in partijen snelschaak om de titel schaken.



In de tiebreak eindigden de twee partijen snelschaak (blitz) in remise. Giri mocht met wit de beslissende Armageddon, de ‘sudden death’ spelen, maar Van Foreest bood met zwart zo goed partij, dat Giri in tijdnood kwam en daardoor alsnog verloor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Giri begon als leider van het toernooi aan de slotronde. Hij was mede door vier overwinningen aan kop gekomen en gold eigenlijk als de grote favoriet nadat wereldkampioen Magnus Carlsen was afgehaakt. Met zwart kreeg de nummer 11 van de wereld het heel moeilijk in zijn laatste partij tegen de Spanjaard David Anton Guijarro, maar hij kwam sterk terug in het eindspel en haalde er een remise uit.

Van Foreest won echter zijn laatste partij met wit van de Zweed Nils Grandelius en kwam met eveneens zijn vierde zege in het toernooi uit op 8,5 punten. Aangezien titelverdediger Fabiano Caruana en jeugdwereldkampioen Alireza Firouzja hun laatste partij remise speelden en op 8 punten eindigden, mondde Tata Steel Chess uit in een unieke confrontatie tussen twee Nederlandse schakers.

Giri (26) speelde in 2018 ook al eens een tiebreak om de overwinning in Wijk aan Zee. Hij legde het toen af tegen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, een meester in het snelschaken.

Van Foreest (21) speelde pas voor de derde keer mee in de Masters van Tata Steel Chess. Hij gedijde uitstekend in de stilte van Wijk aan Zee, waar vanwege het coronavirus amateurs en publiek ontbraken. Hij begon het toernooi als nummer 66 van de wereld, maar zal door zijn resultaten de top 40 binnenkomen en in zijn rating ook de 2700 punten passeren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP