Na stroeve aanloop is Schippers niet de favoriet voor EK-goud

,,Ik kan met niets minder dan goud tevreden zijn”, zei Schippers zelf tijdens de teampresentatie vorige week op Papendal. ,,Dat zou een hoop goed maken. Maar als ik tweede word in 10,90, dan is dat wel mijn beste seizoenstijd. Ik heb het gevoel dat alle losse delen wel goed gaan, maar dat ik de combinatie nog moet vinden. Dat de puzzel nog in elkaar moet vallen. Maar het moet wel een keer gebeuren. Ook ik vind dat ik harder moet lopen dan ik tot nu toe heb gedaan.”



Toch weten ook coach Rana Reider en Schippers dat ze vrijwel altijd iets extra’s kan op een groot toernooi. Ze heeft baat bij het lopen van vele races, en presteert vaak goed onder druk. In Berlijn is ze ook van plan de 200 meter en de 4x100 meter te lopen. Toch valt of staat haar seizoen niet bij de (kleur van de) medailles dit EK. In dit tussenseizoen, zonder Olympische Spelen of WK, probeert het tweetal flink wat uit. Ook zaken, zo blijkt, die haar in de vermoeidheid hebben gewerkt, zoals het afleggen van vele Diamond League-wedstrijden over heel de wereld.



Het heilige doel mag dan ontbreken, de tegenvallende tijden hebben duidelijk invloed gehad op haar gemoedstoestand. Een fijne start van dit EK, met eventueel goud, zou een belangrijke stap kunnen zijn naar betere tijden.