Na twee herseningrepen nu zware schedeloperatie voor handbiker Zanardi

De Vries reserverij­der Toyota in langeaf­stands­ra­cen

13:50 Nyck de Vries is in het nog resterende deel van het seizoen en volgend jaar reserve- en testrijder van het fabrieksteam van Toyota in het World Endurance Championship. De 25-jarige Nederlander, vorig jaar kampioen in de Formule 2, komt al langer uit in de langeafstandsraces en testte in december in Bahrein al in de TS050 HYBRID van Toyota.