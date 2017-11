Nachtmerrie voor Nadine Broersen: afgescheurde kruisband

Oranje bij zege in finale Hockey World League tegen Nieuw-Zeeland

11:59 De hockeysters van Nieuw-Zeeland hebben zich vandaag in Auckland als eerste geplaatst voor de finale van de Hockey World League. Het thuisland versloeg in de halve finale Engeland met 1-0. De enige treffer voor de 'Black Sticks' viel in het laatste kwart. Olivia Merry schoot raak uit een strafcorner.