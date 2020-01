Nadal sterkste in boeiend gevecht met Kyrgios

Nadal had zijn vorige drie partijen in Melbourne allemaal in drie sets gewonnen. De 33-jarige Spanjaard trok tegen Kyrgios de eerste set naar zich toe dankzij een vroege break, maar in set twee werd hij zelf gebroken in de vierde game. De derde set draaide uit op een tiebreak, waarin Nadal een voorsprong van 4-1 uit handen gaf. De verliezend finalist van vorig jaar liet Kyrgios terugkomen tot 6-6, maar Nadal sloeg daarna alsnog toe. Ook in set vier maakte de Spanjaard het verschil in de tiebreak.